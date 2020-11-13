وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، تيبور ناجى: "ندين المجزرة بحق المدنيين فى ماى-كاديرا" الواقعة جنوب غربى تيجراى. وأضاف فى تغريدة عبر تويتر: "نحث بقوة على اتخاذ خطوات فورية لوقف التصعيد وإنهاء الصراع فى جميع أنحاء منطقة تيجراى". وفى وقت سابق الجمعة، طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بتحقيق شامل فى احتمال حدوث جرائم حرب فى إثيوبيا، بعد تقارير عن مجزرة استهدفت مدنيين فى تيجراى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تدعو إلى خفض فورى للتصعيد فى إثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.