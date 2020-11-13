عاجل .. كلمة لـ ترامب بشأن لقاح كورونا خلال ساعات

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، رقما قياسيا فى الإصابات اليومية لفيروس كورونا، خلال يوم واحد فقط، حيث أعلنت الهيئات الصحية تسجيل 153.469 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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