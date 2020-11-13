السعودية| أمر سامٍ بربط "الملكية الفكرية" تنظيميا برئيس الوزراء

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ساميًا يقضي أن ترتبط الهيئة السعودية للملكية الفكرية تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، وأن يكون وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيسًا لمجلس إدارتها.

من جانبه قدم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده على ما يوليانه من اهتمام بالملكية الفكرية.

وأشار إلى أن الهيئة تقدمت بخطوات كبيرة منذ تأسيسها وساهمت بتوعية المجتمع حول الملكية الفكرية وإنفاذ الحقوق.

ويأتي الأمر السامي بعد مضي 30 شهرًا على تأسيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية حيث كانت مرتبطة تنظيميًا "سابقًا " بوزير التجارة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد شهدت تلك الفترة العديد من الإنجازات المتمثلة بإنشاء وتأسيس الهيئة ونقل اختصاصات الملكية الفكرية تحت مظلة واحدة.