بيان عاجل من الجيش المغربي بشأن الاشتباك مع البوليساريو بـ الكركرات

أعلن الجيش المغربي مساء اليوم الجمعة، أن معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا أصبح، الآن، آمنا تماما.

وذكر بيان للقوات المسلحة الملكية في المغرب أنه تم تأمين ممر الكركرات بين المغرب وموريتانيا بشكل كامل من خلال إقامة حزام أمني من قبل الجيش، بناء على تعليمات الملك محمد السادس.

وأشار البيان إلى أنه وبأوامر من الملك محمد السادس، تم تنفيذ عملية بتاريخ 13 نوفمبر 2020، وفق قواعد اشتباك واضحة تقضي بتجنب أي اتصال للقوات المسلحة الملكية مع الأشخاص المدنيين.

وأوضح البيان أنه خلال تلك العملية أطلقت ميليشيا "البوليساريو" المسلحة النار على القوات المغربية التي ردت من جانبها وأجبرت عناصر الميليشيا على الفرار دون تسجيل أي أضرار بشرية.

وأضاف أن العملية تأتي في أعقاب قطع مليشيات "البوليساريو" لمحور الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا.

وأكد البيان أن عناصر ميليشيا "البوليساريو" قامت بإضرام النار طواعية في المخيم، حيث كانوا يعتصمون ولاذوا بالفرار في اتجاه الشرق والجنوب على متن سيارات الجيب والشاحنات، تحت أنظار مراقبي بعثة الأمم المتحدة المينورسو.

وشدد عل أن معبر الكركرات أصبح، الآن، مؤمنا بالكامل؛ من خلال إقامة حزام أمني يضمن تدفق البضائع والأشخاص عبر الممر بين المركزين الحدوديين.

في وقت سابق، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تمكن الجيش المغربي من إغلاق الثغرة التي كانت تسمح بتسلل مرتزقة جبهة البوليساريو للوصول إلى منطقة الكركرات.

وتحرك الجيش المغربي، اليوم الجمعة، اتجاه معبر الكركرات الحدودي، وفتحه أمام حركة النقل المدني والتجاري. بعدما أغلقته عناصر تابعة لجبهة البوليساريو منذ أسابيع.