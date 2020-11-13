ترامب يفوز بولاية نورث كارولينا

أظهرت مؤشرات لنتائج الانتخابات الرئاسة الأمريكية فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأصوات ولاية نورث كارولينا.
ورجحت شبكات "سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" فوز ترامب بولاية نورث كارولينا 15 صوتا في المجمع الانتخابي.
بينما أعلن مركز "إديسون" للأبحاث الأمريكي، فوز جو بايدن بأصوات ولاية جورجيا، 16 صوتا في المجمع الانتخابي.
من جانبه، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، إن العمل يجري في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأنه سيتولى فترة رئاسية ثانية.
ويأتي تصريح "نافارو" في ظل رفض الرئيس، وعدد من كبار المسئولين الموالين له، الاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات "شبه النهائية" التي فاز فيها الرئيس المنتخب جو بايدن.
وأضاف نافارو أنه وحتى إعلان نتائج الانتخابات رسميًا ويفصل القضاء في الطعون المقدمة عليها، يجري العمل في الإدارة الأمريكية على افتراض أن ترامب سيتولى فترة ثانية، وأي حديث عن فوز بايدن هو مجرد تكهنات خلافية.
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