حقق رقم تاريخي| بايدن يحصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لـ ترامب

أعلنت وسائل إعلام أمريكية حصول السياسي الديمقراطي جو بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، بعد فوزه بأصوات ولاية جورجيا.

وأفادت شبكة "سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" الأمريكية بحصد جو بايدن بولاية جورجيا 16 صوتا في المجمع الانتخابي، ليصل في النهاية إلى 306 أصوات.

وتعد تلك المرة هي الأولى منذ 28 عاما، التي يفوز فيها مرشح ديمقراطي بأصوات ولاية جورجيا.

في المقابل، فاز الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بولاية نورث كارولينا، بـ15 صوتا في المجمع الانتخابي، ليصل في النهاية إلى 232 صوتا في المجمع الانتخابي.

من جانبه، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، إن العمل يجري في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأنه سيتولى فترة رئاسية ثانية.

يأتي تصريح "نافارو" في ظل رفض الرئيس، وعدد من كبار المسئولين الموالين له، الاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات "شبه النهائية" التي فاز فيها الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضاف نافارو أنه وحتى إعلان نتائج الانتخابات رسميًا ويفصل القضاء في الطعون المقدمة عليها، يجري العمل في الإدارة الأمريكية على افتراض أن ترامب سيتولى فترة ثانية، وأي حديث عن فوز بايدن هو مجرد تكهنات خلافية.

بينما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسئولين أمريكيين أنه لم تتوافر لديهم أي أدلة على تلاعب بالأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نافين صحة مزاعم الرئيس دونالد ترامب وأنصاره حول تزوير الانتخابات لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن.