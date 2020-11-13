تحديد موعد الانتخابات العامة في ليبيا

أعلنت ستيفاني ويليامز الممثلة الخاصة للمبعوث الأممي إلى ليبيا بالإنابة، أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، قرروا إجراء الانتخابات الوطنية ،على أساس دستوري، يوم 24 ديسمبر 2021.

وأكدت ويليامز أن الأطراف الليبية حددوا يوم 24 ديسمبر 2021 موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وتحتضن تونس المباحثات بين ممثلين عن الأطراف الليبية المتنازعة، برعاية الأمم المتحدة، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق حول تقاسم السلطة فى ليبيا.

وفي كلمة خلال افتتاح أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس، قالت ويليامز "إننا نقف الآن على مشارف ليبيا جديدة".

وأضافت "نحن نخطو إلى الأمام معتمدين على عزيمة الليبيين ونستند بقوة على إرادة الشعب الليبي وحقه في حماية وطنه وحماية ثرواته".

وشددت ويليامز على أن هذا المسار لم يكن مفروشا بالورود ولم يكن سهلا، مؤكدة أن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم أسهم في تهدئة الأجواء.