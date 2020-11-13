71 وفاة و 4469 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

دوت الخليج - : سُجِّلت (4469) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (2084) في محافظة العاصمة عمّان.

- (1109) في محافظة إربد، منها (319) في الرمثا.

- (494) في محافظة جرش.

- (224) في محافظة المفرق.

- (142) في محافظة الزرقاء.

- (121) في محافظة الكرك.

- (100) في محافظة البلقاء.

- (84) في محافظة مأدبا.

- (59) في محافظة عجلون.

- (42) في محافظة الطفيلة.

- (7) في محافظة العقبة.

- (3) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (136,555) حالة.

- سُجّلت (71) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,618) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (331) حالة، فيما غادرت (165) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2008) حالات، منهم (434) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

- تمّ إجراء (16,771) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,157,941) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (26,6%).

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).