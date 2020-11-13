قائد الدرك الاردني : انتشار أكثر من 35 ألف رجل أمن في المحافظات

دوت الخليج :- أعلن قائد قوات الدرك العميد الركن وليد قشحة، الخميس، عن انتشار من 35 إلى 40 ألف دركي ورجل أمن عام في المحافظات.
وتحدث قشحة : عن وجود خطة مدروسة ومعدة بهذا الخصوص، لمراقبة وضبط المخالفين الذين تجمعوا بطرق غير لائقة.
وشدد قشحة على أن السيطرة الأمنية "محكمة" وأن مطلقي الأعيرة النارية متابعين، مشيرا إلى إلقاء القبض على عدد كبير منهم، "دون النظر إلى أسماء وهويات الأشخاص" ، وفق المملكة .
وأشار إلى أن الجهاز الأمني لديه خبرات متراكمة تمكنه من التعامل مع أي حدث.
ولفت إلى وجود بعض التشريعات التي يجب تعديلها مثل المتعلقة بـ "مطلقي الأعيرة النارية، وفارضي الأتوات"، مضيفا "نحن جهاز ننفذ القانون ونحولهم للعدالة ومجلس النواب هو الجهاز الرقابي".
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