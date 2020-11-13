مدينة هندية تحطم الأرقام القياسية في عيد الأنوار

حافظت مدينة أيوديا شمال الهند على رقمها القياسي في موسوعة غينيس العالمية للعام الثاني على التوالي بإضاءة 584572 مصباحا زيتيا والحفاظ عليها منيرة على الأقل لمدة 45 دقيقة ضمن الاحتفال بعيد الأنوار "ديوالي."

وأشعل آلاف المتطوعين المصابيح على ضفاف نهر ساريو، وفي الأزقة وفي المنازل بينما حل الغسق في أيوديا، حيث يعتقد الهندوس أن الإله رام ولد وحيث سيعود بعد أعوام في المنفى.

وأضاءت المدينة 409 الاف مصباح زيتي العام الماضي.

وقال شيشير كومار المتحدث باسم حكومة ولاية أوتار براديش إن المصابيح مشهد مذهل لآلاف الزوار الذين اصطفوا بطول ضفة النهر، متجاهلين لوائح التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا.

وسلم ممثلو موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية الشهادة ليوغي أديتيانات، أبرز مسؤول منتخب بالولاية، بعد مشاهدة الحدث بكاميرات ملحقة بطائرات مسيرة، وفقا لكومار.