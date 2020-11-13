وأضافت القناة، أنه جرى إنقاذ عشرات الأشخاص ولا يزال الجيش يقوم بعمليات إنقاذ فى المناطق التى غمرتها المياه شمال مانيلا، مشيرة إلى أن الوحل غطى العديد من القرى القريبة من مانيلا بعد أن تسبب الإعصار فى فيضانات كبيرة.
وأوضحت القناة، أن الإعصار مر شمال مانيلا بين إقليمى بولاكان وبامبانجا، ما أدى إلى تدمير خطوط الكهرباء وإلحاق أضرار بالمنازل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل وفقدان العشرات فى إعصار ضرب شمال العاصمة الفلبينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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