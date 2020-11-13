مقتل وفقدان العشرات فى إعصار ضرب شمال العاصمة الفلبينية

وأضافت القناة، أنه جرى إنقاذ عشرات الأشخاص ولا يزال الجيش يقوم بعمليات إنقاذ فى المناطق التى غمرتها المياه شمال مانيلا، مشيرة إلى أن الوحل غطى العديد من القرى القريبة من مانيلا بعد أن تسبب الإعصار فى فيضانات كبيرة.

وأوضحت القناة، أن الإعصار مر شمال مانيلا بين إقليمى بولاكان وبامبانجا، ما أدى إلى تدمير خطوط الكهرباء وإلحاق أضرار بالمنازل.