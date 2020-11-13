CNN: نتيجة الانتخابات النهائية تؤكد فوز بايدن بـ306 أصوات بالمجمع الانتخابى

نقلت قناة العربية، فى نبأ عاجل لها، عن شبكة "CNN" الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، أن النتيجة النهائية للانتخابات الأمريكية أكدت فوز بايدن بـ 306 من أصوات المجمع الانتخابى.





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