احتجاز عشرات الرهائن في مبنى بمدينة مونتريال الكندية.. فيديو

أعلنت الشرطة الكندية، الجمعة، أنها تتعامل مع حالة احتجاز رهائن في مبنى بمدينة مونتريال.
ونشرت وسائل إعلام كندية، مقاطع فيديو، تبين عشرات الأشخاص، فوق سطح أحد المباني بمدينة مونتريال، بينما تحاصر الشرطة المكان.
فيما قال مغردون، إن الحادث وقع في مبنى استوديو لألعاب الفيديو بمدينة مونتريال.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن عشرات الأشخاص محتجزين كرهائن داخل المبنى المذكور في المدينة الكندية.
ويظهر أحد مقاطع الفيديو، احتماء عشرات الأفراد فوق سطح المبنى، محاولين إغلاق باب السطح بالحواجز لمنع صعود أي شخص من الأسفل.
من جهتها، طالبت الشرطة الكندية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث، معلنة التعامل مع حادث أمني، لكنها لم تؤكد وجود عملية لاحتجاز الرهائن.
ومن المقرر أن تقدم شرطة مونتريال مزيد من التفاصيل حول الحادث بعد الانتهاء من العملية.
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