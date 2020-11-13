أسباب طبيعية .. أنباء عن وفاة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

ذكر الكاتب والصحفي السوري المقيم بالولايات المتحدة حسن حسن أن معلومات متداولة في أوساط جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة تشير إلى وفاة زعيم التنظيم أيمن الظواهري "بأسباب طبيعية" منذ شهر في مخبئه غير محدد المكان.

وأوضح الكاتب السوري على حسابه بموقع "تويتر" أن معلومة وفاة الظواهري غير مؤكدة بشكل وثيق أو معلنة من جانب التنظيم، ولكن مصدرًا بجماعة (حراس الدين) في سوريا، المرتبطة بتنظيم القاعدة، أكد صحة المعلومة.

وكان مسئولًا أمنيًا دوليًا قد ذكر في أغسطس 2019 أن هناك معلومات تشير إلى إصابة زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، بمرض في القلب.

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الامريكية عن المسؤول قوله إن المعلومات تشير إلى أن الظواهري كان مصابًا بمرض خطير لكنه حذر من صعوبة التأكد من خطورة مشاكله الصحية والتأثير الذي قد تحدثه على طول عمره.

وبحسب المسؤول، فإن احتمال إصابة الظواهري " 68 عامًا" بمرض خطير "يزيد من حالة عدم اليقين بشأن خطط التعاقب القيادي على المدى الطويل للقاعدة".