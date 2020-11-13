هل تلقى مصير وزير الدفاع الأمريكي؟.. استبعاد مديرة الـ CIA من اجتماع لمسئولي المخابرات مع ترامب

نقلت قناة "سي إن إن" عن مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، أن مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جينا هاسبل جرى استبعادها من اجتماع لمسئولي أجهزة المخابرات الأمريكية مع الرئيس دونالد ترامب اليوم.

وأضاف المسئول أنه بالرغم من أن حضور هاسبل الاجتماع لم يكن ضرورة ملحة؛ إلا أن استبعادها منه لا يبشر بخير، وسط تداول تقارير حول رغبة ترامب في إقالتها ومحاولة عدد من المقربين منه إقناعه بالتخلي عن هذه الخطوة في المرحلة الدقيقة الراهنة.

وأضافت القناة أن استبعاد هاسبل من اجتماع البيت الأبيض لم يكن مفاجئًا مع ذلك، بالنظر إلى خلافات نشبت مؤخرًا بينها وبين مدير المخابرات الوطنية جون راتكليف، المشرف على ترتيب اجتماعات مسئولي أجهزة المخابرات مع الرئيس الأمريكي.

وأوضحت القناة أن عددًا من مستشاري ترامب يعتقدون أن هاسبل تتجاوز حدود دورها وتتمرد على تعليمات ترامب وراتكليف، في محاولة لفرض أجندة خاصة بها وبوكالة المخابرات المركزية.

يأتي ذلك فيما يغادر عدد من المسئولين في مناصب حساسة مواقعهم بالإقالة أو الاستقالة، في مقدمتهم وزير الدفاع السابق مارك إسبر الذي أقاله ترامب الاثنين الماضي، وسط شد وجذب يتعلق بانتقال السلطة مع رفض ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسئولين أمريكيين أنه لم تتوافر لديهم أي أدلة على تلاعب بالأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نافين صحة مزاعم الرئيس دونالد ترامب وأنصاره حول تزوير الانتخابات لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي بيان مشترك صدر عن الحكومة الأمريكية وعدد من مسئولي شركات الأمن الإلكتروني ممن شاركوا في تأمين وسائل التصويت، جاء أن الانتخابات الرئاسية هذا العام كانت الأكثر أمانًا في التاريخ الأمريكي.

وأوضحت الوكالة أن هذا البيان هو أكبر وأهم خطوة حتى الآن للرد على تشكيك ترامب في نزاهة الانتخابات، وتأكيد إضافي لصحة ما ذكره خبراء الانتخابات ومسئولي الولايات بشأن عدم وقوع تجاوزات واسعة النطاق أثناء عملية التصويت وفرز الأصوات.

وأضاف البيان "نعرف أن هناك مزاعم عارية من الصحة وشائعات حول العملية الانتخابية، ونؤكد لكم أننا واثقون لأقصى درجة في أمان ونزاهة انتخاباتنا، ويجب ان تكونوا أنتم كذلك أيضًا".

وتابعت الوكالة أن البيان صدر عن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، ونشره على حسابه بموقع تويتر مدير الوكالة كريس كريبس، بعد ساعات من نشر وكالة "رويترز" تحقيقًا جاء فيه أن كريبس أفضى إلى زملائه بتوقعه أن يقيله ترامب من منصبه.