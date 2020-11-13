العالم يسجل 628 ألف إصابة جديدة بكورونا فى حصيلة غير مسبوقة

وذكرت المنظمة- فى إحصائية يومية خاصة بسير الجائحة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى العالم ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 628 ألفا و136 حالة ليبلغ 52 مليونا و487 ألفا و476.

وتعتبر هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا للإصابات بالفيروس على أساس يومى فى العالم، وبلغ الرقم القياسى السابق لهذا المؤشر، الذى تم تسجيله يوم 7 نوفمبر 613 ألفا و977 حالة.

وجاءت أكثر من 46% من الحالات الجديدة من نصيب المنطقة الأوروبية، التى سجلت 291 ألفا و830 إصابة، فيما تم رصد 234 ألفا و437 فى الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، بينما يحتل جنوب شرق آسيا المركز الـ 3 فى هذه القائمة بـ 53 ألفا و485.

كما أعلنت المنظمة رصدها 9623 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة فى العالم مليونا و290 ألفا و653.