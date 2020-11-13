عاجل .. الشرطة الكندية تخلى المبنى الذى يشهد عملية احتجاز رهائن

وذكرت الشرطة الكندية، فى تغطية نقلتها شبكة "سى بى سى" الكندية، مساء اليوم الجمعة، أنها تتعامل مع حالة احتجاز رهائن فى أحد المبانى فى شارع سان لوران بوليفارد فى حى "مايل إيند".
وأظهرت صور من مكان الحادث، تواجد العديد من ضباط شرطة مونتريال مدججين بالسلاح.
كما تظهر الصور عشرات الأشخاص على سطح مبنى من الطوب الأحمر، والباب الذى يفتح على السطح محصنًا من الخارج بأشياء كبيرة.
يأت ذلك فيما طالبت الشرطة الكندية بضرورة تجنب المنطقة المحيطة، ووعدت الشرطة الكندية عبر حسابها على تويتر بتقديم تفاصيل أكثر فى حال تطور الأحداث.
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