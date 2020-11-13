عاجل .. ترامب : شركة فايزر فاقت كل التوقعات وأعلنت أن لقاحها فعال

وأضاف الرئيس الأمريكى، فى مؤتمر صحفى له مساء اليوم الجمعة "نعمل أن يكون هناك استعمال طارئ لاستخدام اللقاح وسنعمل على توزيعه بعد المصادقة عليه".

وتابع ترامب "اللقاح سيوزع بسرعة على المسنين والعاملين فى الخطوط الأولى فى مواجهة كورونا" مشيرا إلى "نعمل أن يكون هناك استعمال طارئ لاستخدام اللقاح".

وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية، الإثنين الماضى، أن لقاحها ضد كورونا فعّال بنسبة 90% وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذى لشركة فايزر، إنه بحلول نهاية العام، تقدر الشركة أنها تستطيع تزويد الولايات المتحدة بـ 40 مليون جرعة من لقاح كورونا، كما أنها اتفقت معها لإطلاق اللقاح بحلول مارس 2021، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ومن جانبها قالت منظمة الصحة العالمية، إن تجارب لقاح شركة الأدوية الأمريكية فايزر، ضد فيروس كورونا المستجد، إيجابية جدا.