الإمارات تعلق على الاشتباكات بين المغرب والبوليساريو بـ الكركرات

أكدت دولة الإمارات تضامنها ووقوفها إلى جانب المغرب، في العملية العسكرية بمنطقة الكركرات.

وقالت الخارجية الإماراتية إنها تدعم قرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين.

وأعربت الإمارات عن إدانتها للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة.

وجددت الإمارات دعمها الموصول للمملكة المغربية في كل الإجراءات التي ترتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية المغربية أن العملية العسكرية التي قام بها الجيش المغربي لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، تمت بشكل سلمي، ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين.

وقالت الخارجية المغربية في بيان إن هذه العملية التي تهدف إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة لـ"البوليساريو" تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة المغربية تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعلن الجيش المغربي منذ قليل أنه تم تأمين ممر الكركرات بين المغرب وموريتانيا بشكل كامل من خلال إقامة حزام أمني من قبل الجيش، بناء على تعليمات الملك محمد السادس.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تمكن الجيش المغربي من إغلاق الثغرة التي كانت تسمح بتسلل مرتزقة جبهة البوليساريو للوصول إلى منطقة الكركرات.

وتحرك الجيش المغربي، اليوم الجمعة، اتجاه معبر الكركرات الحدودي، وفتحه أمام حركة النقل المدني والتجاري. بعدما أغلقته عناصر تابعة لجبهة البوليساريو منذ أسابيع.