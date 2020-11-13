ترامب يتحدث عن سبب خسارته أمام بايدن في أريزونا

هاجم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب نظام التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، زاعما أنه سبب خسارته في ولاية أريزونا. وذلك عقب فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بفارق كبير في الولاية.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر "لقد تم استخدام نظام التصويت المرعب "دومينيون" في أريزونا وبشكل كبير في نيفادا.. لا عجب أن النتيجة كانت خسارة كبيرة!".
ووضع موقع "تويتر" علامة تحذيرية على تغريدة ترامب، في إشارة إلى وجود معلومات مضللة بالمحتوى.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات في ولاية أريزونا.
وقررت حملة ترامب إسقاط الدعوى بعد اكتشاف فارق كبير في الأصوات بين الملياردير الأمريكي والسياسي الديمقراطي جو بايدن.
وقالت إن قضية الطعن في نتائج أريزونا غير مؤثرة كون بايدن متقدم بقوة، لكنها تدرس التركيز على قضية الناخبين الذين لم يسمح لهم بالتصويت.
وجاءت خطوة حملة ترامب بعد توقع وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن بالتصويت الشعبي للولاية.
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