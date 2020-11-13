بومبيو يعلق على تحطم مروحية لقوات حفظ السلام في البحر الأحمر

نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" علق فيها على حادث تحطم مروحية تابعة لقوات حفظ السلام في البحر الأحمر، ما أسفر عن مصرع 5 جنود أمريكيين وجندي فرنسي وجندي تشيكي.

وكتب بومبيو في تغريدته قائلا: "أحزنتني وفاة خمسة جنود أمريكيين وفرنسي وتشيكي في تحطم مروحية. ليبارك الله عائلاتهم والقوة متعددة الجنسيات وفريق المراقبين الذي كانوا ينتمون إليه، ونصلي من أجل تعافي المصابين الأمريكيين".

وأعلنت قوات حفظ السلام، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى تحطم مروحية قوات حفظ السلام في البحر الأحمر، إلى 8 قتلى، من بينهم 6 أمريكيين.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر أن مروحية تابعة لقوات حفظ السلام تحطمت، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 7 جنود من جنسيات مختلفة.

وأوضحت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر، أن القتلى هم 5 أمريكيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم جميعهم أعضاء في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت الوكالات الأجنبية أن التحطم حدث قرب جزيرة تيران في البحر الأحمر ، وأن المروحية ليست تابعة للقوات المسلحة المصرية.