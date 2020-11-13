عائشة الرشيد توجه رسالة مهمة للشعب الكويتي قبل 5 ديسمبر

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن الكويت على موعد مع عرس ديمقراطي بإنطلاق إنتخابات مجلس الأمة المقررة فى الخامس من ديسمبر المقبل لإختيار من يلبي رغبات وتطلعات الشعب الكويتي.

ودعت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، مواطنى دولتها بالتكاتف والتوجه لصناديق الإقتراع للتعبير عن رأيهم فى من يمثلهم وللتغيير للأفضل وإختيار شخصيات لا غبار عليها من خلال إنتخابات نزيهة الهدف منها مصلحة الكويت وشعبها ومستقبل أبنائها.

وأضافت "الرشيد"، أن الشعب الكويتي يملك القدرة على التغيير مثلما فعل الشعب المصري فى الانتخابات التى شهدتها محافظات مصر وجسدت أروع معاني الديمقراطية وكانت ناجحة من حيث التنظيم وسيرها وسط أمن واستقرار يعم البلاد، لافتة إلى أن الذهاب لصناديق الإقتراع يفرز منظومة جديدة تؤمن بالدستور ولا تتجاوز القانون وخطوة نحو إقصاء الفاسدين.

وشددت الإعلامية الكويتية، على ضرورة التمعن فى إختيار وجوه تعمل من أجل الكويت وإعلاء مصالحها وليس شخصيات تحلم بالثراء .

وكان مجلس الوزراء الكويتي، حدد الخامس من ديسمبر المقبل موعدًا لإجراء انتخابات مجلس الأمة.

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة، للفصل التشريعي السادس عشر، وذلك يوم السبت 5 ديسمبر، ولا بد من أن يوافق أمير الكويت على هذا المشروع حتى يصبح نافذًا.