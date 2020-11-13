بايدن يتعهد بمكافحة الإرهاب والعنف المتطرف بكل أشكاله

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بالعمل على حماية جميع الأمريكيين ومكافحة الإرهاب.

وعلق بايدن على الذكرى الخامسة للهجمات الإرهابية ضد باريس قائلا "يصادف اليوم مرور خمس سنوات على الهجمات الإرهابية المروعة لداعش في باريس - هجوم ليس فقط على شعب فرنسا ولكن على إنسانيتنا المشتركة".

وتابع بايدن في تغريدة على تويتر "كرئيس، سأعمل على حماية الأمريكيين وحلفائنا ، ومكافحة الإرهاب والعنف المتطرف بكافة أشكاله".

وشهدت فرنسا في 2015 سلسلة هجمات إرهابية نفذها تنظيم داعش، حيث قتل نحو 130 شخصا في هجمات على مسرح باتكلان وعدد من المقاهي والمزارات في باريس.

في سياق آخر، أعلنت وسائل إعلام أمريكية حصول جو بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، بعد فوزه بأصوات ولاية جورجيا.

في المقابل، فاز الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بولاية نورث كارولينا، بـ15 صوتا في المجمع الانتخابي، ليصل في النهاية إلى 232 صوتا في المجمع الانتخابي.

من جانبه، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، إن العمل يجري في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأنه سيتولى فترة رئاسية ثانية.

يأتي تصريح "نافارو" في ظل رفض الرئيس، وعدد من كبار المسئولين الموالين له، الاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات "شبه النهائية" التي فاز فيها الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضاف نافارو أنه وحتى إعلان نتائج الانتخابات رسميًا ويفصل القضاء في الطعون المقدمة عليها، يجري العمل في الإدارة الأمريكية على افتراض أن ترامب سيتولى فترة ثانية، وأي حديث عن فوز بايدن هو مجرد تكهنات خلافية.