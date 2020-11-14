التحالف يعترض طائرة مسيرة حوثية مفخخة تستهدف السعودية

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وكانت قد تمكنت قوات التحالف خلال اليومين الماضيين من اعتراض وتدمير خمس طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي كانت تستهدف المدنيين.

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