سلاح الجو بسلطنة عمان يعثر على مفقودين فى عرض البحر

تمكن سلاح الجو العماني من العثور على صيادين فقدوا فى عرض البحر . وفي التفاصيل، قامت "أمي" إحدى الطائرات بسلاح الجو السلطاني العماني بعملية بحث لقارب صيد على متنه (٤) صيادين مواطنين تم فقدانه في عرض البحر، وتمكن طاقم الطائرة من رصد القارب وعلى متنه المواطنين الأربعة المفقودين، وذلك في بحر عمان شمال شرق ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، حيث تم إنقاذهم ونقلهم في قارب آخر بمساعدة بعض المواطنين.

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