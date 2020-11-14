تونس وليبيا تستأنفان الرحلات الجوية بينهما

أعلنت وزارة النقل التونسية، اليوم الجمعة، استئناف نشاط النقل الجوي مع ليبيا بدءا من بعد غد الأحد.
وقالت الوزارة في بيان إنه "تبعا للاتفاق الذي تم بمقتضاه فتح الحدود البرية والجوية بين تونس وليبيا، تقرر استئناف نشاط النقل الجوي بين البلدين الشقيقين ابتداء من 15 نوفمبر الحالي".
والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنه "تم الاتفاق مع الجانب الليبي على صيغة مشتركة لبروتوكول صحي، يتضمّن جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مواطني البلدين خلال تنقلهم بين البلدين".
وفي إطار الإجراءات الاحترازية من كورونا أغلقت تونس مطاراتها أمام الرحلات الجوية القادمة من الخارج في 17 مارس الماضي، قبل أن تقرر استئناف تلك الرحلات بشكل جزئي اعتبارا من 27 يونيو.
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