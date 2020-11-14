ترامب يتوقع توافر لقاح كورنا على نطاق واسع في أبريل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا لجميع السكان في أقرب وقت ممكن في أبريل وسط ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة بهذا المرض القاتل الذي دفع عدد حالات الإصابة اليومية إلى مستويات قياسية.

وقال أيضا ترامب في أول تصريحات علنية له منذ أكثر من أسبوع بعد خسارته في الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن إنه يتوقع إصدار إجازة الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر "قريبا جدا". وأضاف أن إدارته لن تفرض عزلا عاما على أمريكا تحت أي ظرف.

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