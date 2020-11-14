ترامب يرفض الاعتراف بنتيجة الانتخابات : الوقت سيكشف من رئيس أمريكا

امتنع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عن الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التى تنافس فيها مع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، معتبرا أن الوقت سيكشف من سيشغل المكتب البيضاوى.





وقال ترامب، مساء الجمعة، فى أول كلمة علنية ألقاها منذ أسبوع وتحدث فيها عن جائحة فيروس كورونا: "مهما يحدث فى المستقبل، والله أعلم أى إدارة ستكون هناك والوقت سيكشف ذلك لنا، لكن يمكننى أن أؤكد لكم أن هذه الإدارة لن تلجأ إلى الإغلاق".

وتشير المعطيات الحالية التى نشرتها وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة الانتخابات الأمريكية إلى انتصار واضح لبايدن، الذى حصل حتى الآن على 306 من أصوات مندوبى المجمع الانتخابى المكون من 538 عضوا، بينما حصد ترامب، حسب التوقعات، دعم 232 منهم فقط، لكن النتائج الرسمية للسباق لم تعلن بعد.

وأكد ترامب مرارا أنه لا ينوى الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية فى عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.