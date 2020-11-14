الجيش الفرنسي يعلن مقتل عشرات المسلحين في مالي

أعلنت رئاسة أركان الجيش الفرنسي، مساء الجمعة، مقتل عشرات المسلحين خلال عملية شنها أفراد من قوة برخان، الخميس، بالقرب من نياكي على بعد 180 كلم من موبتي وسط مالي.
وخاض أفراد من الكوماندوس كانوا على متن طائرات هليكوبتر ومدعومين بمقاتلات "ساعات عدة من القتال على الأرض"، في عملية أدت إلى تحييد عشرات المسلحين، بحسب ما أعلنته رئاسة الأركان على تويتر.
وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل فريدريك باربري إن "حوالى 30 عضوا في جماعة ارهابية مسلحة" تنتمي الى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قُتلوا.
وأضاف أن مقاتلات ميراج ومروحيات تايغر قتالية دعمت قوات الكومندوس الجبلية في العملية.
وقال الجيش إنه تم تدمير أو الاستيلاء على حوالى 20 دراجة نارية بالإضافة إلى أسلحة.
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