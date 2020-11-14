إسرائيل توقع اتفاقا مع فايزر لشراء 8 ملايين لقاح ضد كورونا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل وقعت اتفاقا مع شركة فايزر للحصول على ثمانية ملايين جرعة من لقاح محتمل للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي تعكف الشركة المصنعة للأدوية على إنتاجه، وهو ما يكفي ما يقرب من نصف سكان إسرائيل.

وأكدت شركة فايزر أنها أبرمت اتفاقا للإمداد مع إسرائيل. وقال المدير التنفيذي للشركة ألبرت بورلا "سيوفر ذلك للشعب الإسرائيلي اللقاح بمجرد التصديق عليه من الجهات التنظيمية المعنية بكوفيد-19".

وقال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتين إن الاتفاق ما زال يتطلب موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية ووزارة الصحة الإسرائيلية، وتوقع أن تتقدم فايز بطلب الموافقة على منتجها الشهر الجاري.

ومن المرجح أن يكون لقاح فايزر المحتمل من جرعتين، وهو ما يعني أن ثمانية ملايين جرعة ستكفي أربعة ملايين إسرائيلي من السكان البالغ عددهم تسعة ملايين.

وقال نتنياهو في تصريحات تلفزيونية إن الاتفاق يمثل "يوما عظيما لإسرائيل"، وأضاف "الهدف هو أن يبدأ توريد اللقاح في يناير وأن يزيد في الشهور التالية".

وأعلنت فايزر يوم الاثنين أن لقاحها التجريبي فعال بنسبة تزيد على 90 في المئة وفقا لنتائج التجارب الأولية، وهو ما يحتمل أن يكون نصرا كبيرا في الحرب على الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من مليون نسمة وخرب الاقتصاد العالمي.

وبالإضافة إلى الاتفاق الجديد مع فايزر، هناك اتفاق بين إسرائيل وشركة مودرنا لشراء لقاحها الذي تعكف حاليا على تطويره.