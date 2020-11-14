ترامب: لن نفرض إغلاقًا لمكافحة انتشار فيروس كورونا

وأضاف الرئيس الأمريكي- في خطاب بالبيت الأبيض، حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم- أنه يفتخر بما وصلت إليه إدارته، حيث أطلقت خلال الـ 9 أشهر الماضية المبادرة الأكبر والأسرع في التاريخ لتصنيع لقاح كورونا، قائلا "أعتقد أننا صنعنا أمرًا تاريخيًا في صناعة لقاح فيروس كورونا المستجد".
وقال ترامب إنه سيجري توزيع لقاح (فايزر) في القريب العاجل، مضيفا أن "المرض معقد لكننا نتفهمه بشكل جيد".
وطالب ترامب الأمريكيين بأن يظلوا يقظين، خاصة وأن الطقس يصبح أكثر برودة، والخروج من المنزل والتجمعات في الخارج أكثر صعوبة كذلك.
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