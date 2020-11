ترامب يحمّل "دومينيون" مسؤولية خسارته

وفي تغريدة على تويتر، رحب ترامب باحتجاجات يقوم بها بعض مناصريه، للتعبير عن دعمهم لمطالب التحقيق في مزاعم تزوير شابت عمليات الاقتراع، لكنه عاد لانتقاد الانتخابات وقال إنها "مزورة، ابتداء من دومينيون وحتى كل شيء آخر".

Heartwarming to see all of the tremendous support out there, especially the organic Rallies that are springing up all over the Country, including a big one on Saturday in D.C. I may even try to stop by and say hello. This Election was Rigged, from Dominion all the way up & down!