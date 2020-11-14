بالفيديو : انباء عن اصابة نائب أردني بكورونا

دوت الخليج :- تداول ناشطون اليوم الجمعة هذا الفيديو الذي يظهر النائب فواز الزعبي خلال دخوله احد المستشفيات في الشمال . وتدور شائعات عن اصابة الزعبي بفيروس كورونا ولكن لم تتضح الصورة من مصدر رسمي حتى الان . فيديو :

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