رويترز: انفجاران فى ولاية أمهرة شمال إثيوبيا

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، ذكر بيان لمكتب الاتصالات فى أمهرة، أن الانفجارين وقعا فى بحر دار وغوندار، وهو ما أكده بيان المكتب الإعلامى فى الولاية، لافتًا إلى بدء تحقيقات لتحديد ما إذا كان الانفجاران مرتبطين بالقتال فى تيجراى.

وسقط مئات القتلى فى اشتباكات بعدما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد المنتمى لعرقية الأورومو، القوات الاتحادية لمهاجمة قوات محلية جيدة التدريب فى ولاية تيجراى التى تسكنها عرقية الأمهرية، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة.

فيما أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والمفوضية الأوروبية وغيرهم، عن قلق بالغ إزاء احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى فى إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقى.