ميلر : الجيش الأمريكى لم يضعف رغم التغيير المفاجئ لـ ترامب

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال ميلر: "أريد أن أؤكد للشعب الأمريكى ولحلفائنا وشركائنا أن وزارة الدفاع لا تزال قوية، وتتابع عملها الحيوى فى حماية بلدنا وشعبنا ومصالحنا حول العالم".
جاء ذلك خلال استقباله وزير دفاع ليتوانيا رايمونداس كاروبليس، لافتًا إلى أن "هذا أول عمل رسمى لى، ولا يمكن أن أتخيل زائرًا أكثر أهمية".
وقال ميلر معلقًا على لوحة فى فيلنيوس تحمل عبارة قالها الرئيس جورج دبليو بوش عام 2002، عندما انضمت ليتوانيا إلى حلف شمال الأطلسى: "أى شخص يختار ليتوانيا عدوًا يكون قد عادى الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا".
وعين ميلر، المستشار فى البيت الأبيض لشؤون مكافحة الإرهاب والضابط السابق فى القوات الخاصة، وزيرًا للدفاع بالوكالة فى 9 نوفمبر بعدما أعلن ترامب إنهاء خدمات مارك اسبر، رابع وزير دفاع فى إدارته.
ولا يملك ميلر خبرة كافية لادارة مؤسسة هائلة كالبنتاجون، لكن من المرجح أن يتم استبداله فى وقت قريب بعد تولى الرئيس المنتخب جو بايدن، منصبه فى 20 يناير، إلا أن وصوله الى قمة هرم البنتاجون مع العديد من مؤيدى ترامب أصحاب الخبرة القلية أو المعدومة، أثار مخاوف من أن تكون المؤسسة العسكرية الأمريكية لأسابيع عدة تحت ادارة ضعيفة.
واتصل ميلر هاتفيًا بنظرائه في فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهو يخطط للتحدث لاحقًا إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، لطمأنة أهم حلفاء واشنطن.
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