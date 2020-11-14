المبعوث الخاص لسلطان عُمان يصل البحرين.. لهذا السبب

توجه المبعوث الخاص لسلطان عمان فاتك بن فهر آل سعيد، إلى مملكة البحرين لنقل تعازي ومواساة السلطان هيثم بن طارق، في وفـاة المغفور له الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.
وكان سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، أرسل فى برقية تعزية ومواساة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالمملكة.
وأعرب السلطان- حسبما أفادت وكالة أنباء عُمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لملك البحرين، داعيًا الله تعالى أن يسبغ على الفقيد من واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، ويلهم الملك وأسرته والشعب البحريني الشقيق الصبر والسلوان.
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