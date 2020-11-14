إطلاق صاروخ باتجاه مدينتين في إثيوبيا وأضرار تحلق بالمطار

أكدت الحكومة الإثيوبية، إطلاق صاروخ على مدينتي بحر دار وجندار بإقليم أمهرة، في وقت متأخر من ليل أمس، الجمعة.

وقال فريق الطوارئ التابع لحكومة إثيوبيا، إن صاروخ أطلق في ساعات متأخرة من ليل الجمعة، باتجاه مدينتي بحر دار وجندار؛ ونتجت عن ذلك أضرار في مناطق بالمطار.

واتهمت الحكومة الإثيوبية، المسلحين من جبهة شعب تحرير تيجراي يستخدمون آخر الأسلحة الموجودة في ترسانتهم، مؤكدة أنها ستكشف عن تفاصيل التحقيقات لاحقا.

وفي وقت سابق الجمعة، طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بتحقيق شامل في احتمال حدوث جرائم حرب في إثيوبيا، بعد تقارير عن مجزرة استهدفت مدنيين في تيغراي.

وقالت ميشيل باشليه "إذا تأكد أن أحد أطراف النزاع الحالي نفذ ذلك عمدا، فإن عمليات قتل المدنيين هذه ستكون بالطبع جرائم حرب"، داعية إلى "المحاسبة الكاملة".

وعبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن "قلق متزايد" إزاء الوضع في شمال إثيوبيا، محذرة من خروجه التام عن السيطرة.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن عشرات المدنيين قتلوا على أيدي قوات داعمة لجبهة تحرير شعب تيجراي، التي اعتبرت الاتهامات "باطلة".