ضرب فيروس كورونا "كوفيد 19"، حرس الرئيس الأمريكي وذلك للمرة الثانية، وتم الإعلان عن إصابة عناصر من جهاز الخدمة السرية الأمريكية المكلف بحراسة الرئيس دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن والبيت الأبيض. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن ما يزيد على 130 شخصا من عملاء الخدمة السرية أصيبوا بالفيروس القاتل، وتم وضعهم بالحجر الصحي. وضرب فيروس كورونا حرس الرئيس الأمريكي مجددًا بعدما سافر العديد من عملاء الخدمة السرية بسبب الانتخابات الأمريكية. وتم الإعلان عن إصابة عدد من المسؤولين الأمريكيين وبينهم كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن ما لا يقل عن 30 من عناصر الخدمة السرية قد ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة مؤكدة حالة التفشي المستمرة للفيروس بينهم، فيما طلب من نحو 60 آخرين البقاء في الحجر الصحي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 130 إصابة.. كورونا يضرب حرس الرئاسة الأمريكية مجددًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.