تحذير مهم من الأرصاد البحرينية لمواطنيها

حذرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين مواطنيها، من طقس غير مستقر على بعض المناطق ورياح قوية السرعة وأمواج عالية.
وأفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون معتدلًا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.
وأشارت الأرصاد البحرينية، حسب خرائط الطقس فإن الرياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار، كما حذرت من ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.
وأبانت بأن درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية والرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 20% .
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