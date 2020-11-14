التهمة جاهزة.. حكومة آبي أحمد: جبهة تيجراي تقصف مطارين

اتهمت الحكومة الإثيوبية، جبهة تحرير تجراي بقصف مطارين في مدينتين شمال البلاد، محملة إياها نتائج القصف، ومتوعدة بالمزيد من الألم؛ إن لم تستسلم الجبهة في الحال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.
قالت الحكومة إن جبهة تجراي أطلقت صاروخين باتجاه مدينتي بحردار وجوندر في ساعة متأخرة من مساء أمس، الجمعة، ما ألحق أضرارًا بمطاري المدينتين.
وأشارت إلى أن جبهة تحرير تجراي تسعى لإحداث أوسع تخريب ممكن قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.
وبدأت السلطات المركزية في أديس أبابا، عملية عسكرية في إقليم تجراي أوائل الشهر الجاري، بعد رفض الاعتراف بشرعية انتخابات محلية نظمتها "جبهة تحرير تجراي" التي تتهمها الحكومة بالتخطيط لإثارة الفوضى في البلاد.
وسبق أمس أن دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي، إلى الاستسلام خلال يومين لقوات الجيش الوطني، "إنقاذا لأرواحهم".
والأربعاء الماضي، أعلن الجيش الإثيوبي، أن قواته سيطرت على مدينة الحمرة وضواحيها في الإقليم.
وبدأت موجة هجرة ونزوح من سكان تجراي إلى السودان بعد اشتعال المعارك التي راح ضحيتها الكثيرون ربما يكونوا بالآلاف، وسط عدم وجود إعلان قاطع بعدد من قضوا في القتال.
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