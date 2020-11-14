إيران ترد على أنباء مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة على أراضيها

نفت إيران صحة الأنباء الواردة في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حول مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أبو محمد المصري بطهران في أغسطس الماضي.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن واشنطن وتل أبيب تحاولان التنصل من المسؤولية عن أنشطة تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية.
جاء ذلك ردا على معلومات نشرتها "نيويورك تايمز" حول مقتل أبو محمد المصري قتل برصاص في شوارع طهران على يد مسلحين كانا يقودان دراجة نارية في أغسطس الماضي.
وأوضحت أن عبد الله أحمد عبد الله المعروف باسم أبو محمد المصري قتل مع ابنته مريم، أرملة حمزة بن لادن نجل أسامة بن لادن. موضحة أن منفذ الهجوم إسرائيلي وكانت بتخطيط أمريكي.
وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن المصري هو الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، حيث كانت الاستخبارات الأمريكية تتبع أنشطته منذ سنوات.
من جانبها نفت خارجية إيران صحة التقرير، كما نفت وجود "إرهابيين" من تنظيم القاعدة على أراضيها.
كانت تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة نفسه الشهر الماضي.
في المقابل، لم يعلن تنظيم القاعدة رسميا مقتل أي من كبار قياداته خلال الفترة الماضية.
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