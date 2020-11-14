وزير الدفاع الأمريكي: جيشنا لم يتأثر بتغيير كبار المسؤولين العسكريين

دافع وزير الدفاع الأمريكي الجديد كريستوفر ميلر، عن اختيارات الرئيس دونالد ترامب، وأشاد بها، مؤكدًا على الجاهزية الأمريكية في مواجهة أي تهديد، وفق ما ذكرته وسائل إعلام متفرقة.

وخلال لقاء وزير دفاع ليتوانيا رايمونداس كاروبليس، قال ميلر: إن "الجيش لم يضعف في أعقاب نتائج الانتخابات الرئاسية ولم يتأثر بتغيير الرئيس دونالد ترامب المفاجئ لكبار مسؤوليه العسكريين".

وأضاف: "أريد أن أؤكد للشعب الأمريكي ولحلفائنا وشركائنا أن وزارة الدفاع لا تزال قوية وتتابع عملها الحيوي في حماية بلدنا وشعبنا ومصالحنا حول العالم".

وعُين ميلر، المستشار في البيت الأبيض لشؤون مكافحة الإرهاب والضابط السابق في القوات الخاصة، وزيرا للدفاع بالوكالة في 9 نوفمبر بعد إنهاء ترامب خدمات مارك إسبر رابع وزير دفاع في إدارته.

ومن المرجح أن يتم استبدال ميلر، الذي لا يملك خبرة كافية لإدارة البنتاجون، في وقت قريب بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير.

واتصل ميلر هاتفيا بنظرائه في فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ويخطط للتحدث لاحقا، إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، لطمأنة أهم حلفاء واشنطن.

كما تواصل أيضا مع زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وكبار المسؤولين الديمقراطيين.

ولم يفز ترامب أمام منافسه جو بايدن إذ أنهى الثاني الانتخابات لصالحه بعدما تجاوز الـ270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لنجاحه.