العثور على مذكرة مكتوبة بخط يدها.. بي بي سي تعلن تفاصيل جديدة عن المقابلة التاريخية مع الأميرة ديانا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنها عثرت على مذكرة مكتوبة بخط يد الأميرة ديانا، تؤكد أنها تبرئ مذيعها مارتن بشير من ارتكاب مخالفات فيما يتعلق بالمقابلة التاريخية مع الأميرة في 1995.

وفي وقت سابق، قالت الإذاعة إنها فقدت الورقة المهمة التي استخدمتها لتفسير استخدام بشير لبيانات مزيفة لكي يجعل الأميرة ديانا توافق على المقابلة، بحسب صحيفة "الجارديان".

وذكرت الصحيفة أن تحقيقا داخليا وقت البث الأصلي، خلص إلى أن بشير لم يجبر الأميرة ديانا على إجراء المقابلة، وأن "بي بي سي" لديها خطاب مكتوب من ديانا في هذا الشأن.

وكانت الإذاعة البريطانية تصر على فقدان تلك الورقة، لكنها أعلنت العثور عليها بعد 25 عاما على المقابلة التاريخية.

وأوضحت أنها ستقدم الوثيقة إلى تحقيق مستقل يجري حول كيفية حصول بشير على المقابلة مع ديانا.

وقالت الإذاعة البريطانية إنه تم الكشف عن المذكرة نظرا لوجود كثير من التعليقات حول هذا الأمر، موضحة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل التحقيق في المستقبل القريب.

ويتهم بشير مقدم اللقاء بعرض مستندات مزورة على عائلة الأميرة ديانا، لتسهيل إجراء المقابلة معها.

واعتذرت "بي بي سي" عن الكشوف المصرفية المزيفة، لكنها أصرت على أنها "لم تلعب أي دور في قرارها بالمشاركة في المقابلة"، متعهدة بإجراء تحقيق قوي يتمتع باستقلالية مناسبة.

وشاهد مقابلة الأميرة ديانا ما يقرب من 23 مليون شخص حينها، واشتهر اسم مارتن بشير منذ ذلك الوقت، حيث أجرت ديانا المقابلة وقت انفصالها عن الأمير تشارلز.

وتوفيت أميرة ويلز بعدها بسنتين في 1997 عن عمر ناهز 36 عاما، خلال حادث سيارة في باريس.