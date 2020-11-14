روسيا تسجل زيادة قياسية فى إصابات كورونا اليومية

سجلت روسيا، اليوم السبت، ارتفاعًا قياسيًا فى إصابات فيروس كورونا المستجد، والتى بلغت 22.702 إصابة، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية فى البلاد إلى مليون و903.253 حالة مؤكدة.





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