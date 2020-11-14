فضيحة تهز إسرائيل.. اتهام حاخام بارتكاب جرائم جنسية في حق أطفال ..فيديو

هزت فضيحة مدوية أرجاء إسرائيل، بعد القبض على حاخام يهودي معروف بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في أطفال ممن يدرس لهم الدين اليهودي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم، السبت، أن الحاخام المعروف تم القبض عليه، وجارٍ استجواب عدد من ضحاياه ممن تقدموا بالشكوى.

وأثارت الشكاوى التي قدمت ضد الحاخام بارتكاب جرائم جنسية ضد أطفال وقصر صدامات بين أتباعه وخصومه.

ويقوم المحققون بالشرطة الإسرائيلية بجمع الأدلة من عدة قاصرين تقدموا بالشكوى.

وقالت "يديعوت" إن أعمال شغب واشتباكات وقعت أثناء اعتقال حاخام معروف بتهمة ارتكاب جرائم جنسية ضد قاصرين.

ومنذ عدة أيام اشتعلت الأجواء الدينية في إسرائيل؛ بعد إعلان 3 أطفال تعرضهم للأذى، نتيجة تصرفات الحاخام الجنسية، ووصلت القضية إلى "محكمة التوراة" التي تعالج وتفحص مثل هذه الشكاوى داخل الطوائف الدينية.