الهند تسجل 44 ألفا و684 إصابة جديدة بكورونا و520 حالة وفاة خلال 24 ساعة

وأظهرت البيانات - التي نشرتها وزارة الصحة الهندية، حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية - أن إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة وحتى هذه اللحظة بلغ 8 ملايين و773 ألفا و479 إصابة؛ في حين ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 129 ألفا و188 وفاة.
ووفقا لأحدث البيانات الصحية، فإن هناك 480 ألفا و719 حالة إصابة نشطة بالفيروس في البلاد، بينما تعافى من الفيروس 8 ملايين و163 ألفا و572 شخصا.
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