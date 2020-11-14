خسائر في الأرواح والمعدات.. جبهة البوليساريو توجه ضربات عسكرية على قواعد الجيش المغربي

أعلنت جبهة البوليساريو المغربية اليوم، السبت، شن قواتها هجمات مكثفة على قواعد تابعة للجيش المغربي. وتابعت جبهة البوليساريو، أنه تم إلحاق خسائر في الأرواح والمعدات بالمناطق المستهدفة. وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية، بأن تلك الضربات استهدفت قواعد عسكرية في قطاعات المحبس وحوزة وأوسرد والفرسية.

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