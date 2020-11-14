زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب مدينة كويتا الباكستانية

أفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان اليوم السبت بأن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة كويتا الواقعة جنوب غرب البلاد، دون ورود أي تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية.

وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية أن مركز الزلزال وقع على بعد 38 كيلومترا شمال شرق مدينة كويتا وعلى عمق 10 كيلومترات، مضيفة أن السكان في مقاطعتي "بيشين" و"هارناي" وأجزاء أخرى من إقليم بلوشستان شعروا بالهزة الأرضية.

وأشارت القناة إلى أن سكان مدينة كويتا خرجوا إلى الشوارع والطرقات في حالة ذعر بعد أن ضرب الزلزال المدينة.