لبنان: الاعتداء على مسجد في جبيل وإهانة مؤذنه

أوقفت السلطات اللبنانية، شخصين ضمن مجموعة متهمة بالاعتداء على مسجد في جبيل ومؤذنه، وسط غضب واسع في البلاد.

وبحسب "لبنان 24" فقد تم القبض على المعتدي والمحرض الرئيسي في عملية الاعتداء على مسجد جبيل، بينما يعمل الأمن على ملاحقة باقي المشاركين.

كان ذلك بعد اعتداء مجموعة من الأشخاص على جامع السلطان إبراهيم بن أدهم في جبيل، حيث سخروا من الأذان وتلاوة القرآن ثم دخلت المجموعة حرم المسجد لتعتدي على المؤذن بالضرب والشتم.

من جانبه، قال مفتي جبيل الشيخ غسان اللقيس، إن ما "نخشاه أن تمتد يد الفتنة من فرنسا إلى مدينتنا جبيل ومن ثم إلى لبنان".

وأكد اللقيس أن جبيل عاصمة الحوار والعيش المشترك ما هكذا يتعامل بعض سكانها مع قيم الإسلام ومبادئه السمحة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بدخول مجموعة من الشبان إلى مسجد في جبيل وضربوا المؤذن وقاموا بتخريب المسجد.

فيما علق وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل قائلا "المسجد كما الكنيسة بيت الله، وأي اعتداء عليهما طعنة للبنان التلاقي".

وتابع "كل الإدانة لما تعرّض له مسجد الإمام إبراهيم بن أدهم في جبيل، مدينة الانفتاح و الحياة المشتركة التي أسقطت عبر تاريخها كل الفتن".