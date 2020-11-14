تقارير: ترامب سيعلن ترشحه لانتخابات 2024

ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب سيعلن عن خطته للترشح إلى البيت الأبيض عام 2024، إذا تم الإعلان رسميا عن فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه خلال اجتماع في البيت الأبيض أخبر ترامب مستشاريه بأن فرصه في تغيير نتيجة انتخابات 2020 من خلال المعارك القضائية، باتت منخفضة للغاية.

وقال أحد مستشاري ترامب للصحيفة "إنه يعلم أن الأمر قد انتهى".

وأوضحت الصحيفة أن ترامب أخبر المستشارين أنه إذا تم اعتماد النتيجة لصالح بايدن رسميا، فإنه يفكر بجدية في الإعلان عن خططه للترشح عام 2024 بعد فترة وجيزة.

وجاءت الأنباء عن نية ترامب الترشح مرة أخرى للرئاسة الأمريكية، بعد إعلان وسائل إعلامية فوز بايدن في سباق الرئاسة وحصوله على الأصوات اللازمة في المجمع الانتخابي.

ويسمح الدستور الأمريكي لرؤساء الولايات المتحدة بالبقاء في المنصب فترتين فقط، ولا يشترط أن تكون هذه الفترات متتالية.

وتوقعت تقارير إعلامية أن يتنافس 3 أشخاص على ترشيحات الحزب الجمهوري لانتخابات 2024، وهو ترامب ونائبه مايك بنس وسفيرة أمريكا السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي.

فيما ذكر موقع "أكسيوس" أن ترامب يفكر في إنشاء قناته الخاصة للتنافس مع الشبكات الأخرى على رأسها فوكس نيوز.

من جانبها قالت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي إن عمها لن يترشح لتلك الانتخابات، لأنه سيكون خائف من الخسارة مرة أخرى أمام بايدن.

وأوضحت ماري أن ترامب لن يضع نفسه في موقف يمكن أن يخسر فيه مرة أخرى.

ويأتي ذلك بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وحصده نحو 300 صوتا في المجمع الانتخابي، بفارق كبير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولا يزال ترامب يرفض الاعتراف علانية بنتائج الانتخابات، متحدثا عن تزوير الانتخابات في عدد من الولايات مثل بنسلفانيا وميشيجان.